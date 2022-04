États-Unis : qui est Ketanji Brown Jackson, la première Afro-Américaine à la Cour suprême ?

Le président Biden a d’ailleurs vanté à plusieurs reprises les "qualifications extraordinaires" de cette diplômée d’Harvard, qui possède une expérience dans le privé et le public ; et a été avocate et juge fédérale. L’actuel président américain avait aussi vanté sa "vaste expérience", son "intellect" et son "bilan rigoureux de juge". Mais qui est-elle réellement ? On fait le point.