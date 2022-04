États-Unis : procès en cours pour l’auteure de "Comment tuer son mari", accusée du meurtre de son époux

Juin 2018, le corps sans vie de Dan Brophy gît dans l’école de cuisine dans laquelle il enseignait. "J’ai une mauvaise nouvelle à partager. Mon mari et meilleur ami, le chef cuisinier Dan Brophy a été tué hier matin" écrivait Nancy, le lendemain du meurtre sur Facebook. Les enquêteurs suspectent rapidement cette dernière et l’arrêtent en septembre 2018.

Elle est accusée d’avoir tué son mari pour empocher l’assurance de celui-ci, estimée à 1,5 million dollars renseigne The Oregonian. L’enquête a relevé que le couple ne pouvait assumer le train de vie espérer par Nancy. Les Brophy avaient accumulé les dettes et peinaient à s’en sortir. Les ventes des romans de Nancy, écrivaine, ne décollaient pas. La septuagénaire espérait vendre leur maison pour voyager dans le monde entier. "Dan Brophy se contentait de sa vie simple, mais Nancy Brophy voulait plus. Alors qu’elle était en grande difficulté financière et que sa carrière d’écrivain allait mal, elle ne disposait plus que de peu d’options" a expliqué le procureur Shawn Overstreet du comté de Multnomah lors du procès.

Le mobile est donc financier. "Elle a préparé et organisé ce qu’elle pensait être le crime parfait. Un meurtre dont elle pensait qu’il allait lui permettre de sortir de son désespoir financier et débuter une vie d’aventures et sûre" racontait le procureur dans les colonnes du Daily Beast en 2020.