Etats-Unis : pourquoi les élections américaines de mi-mandat pourraient-elles nous impacter en tant qu'Européens ?

En général, les élections de mi-mandat ont surtout un impact sur la politique intérieure américaine. Elles ne bouleversent pas vraiment la politique étrangère des Etats-Unis. Mais cette édition 2022 pourrait bien échapper à la règle.

Ce qui change la donne, c’est évidemment la guerre en Ukraine. Dans cette guerre, les Américains jouent un rôle de premier plan. Depuis le début de l’année, ils ont débloqué plus de 65 milliards de dollars d'aide (militaire, économique et alimentaire). Or, c’est précisément le Congrès qui a le pouvoir de débloquer les fonds nécessaires pour soutenir l’Ukraine.