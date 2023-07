"Alors que notre Nation célèbre le jour de son indépendance, nous prions pour que notre population soit libérée de la violence par armes à feu", a déclaré Joe Biden dans un communiqué. L’an passé, un homme avait ouvert le feu lors d’un défilé organisé près de Chicago dans l’Illinois pour la fête nationale du 4-Juillet, faisant sept morts et des dizaines de blessés, transformant "ce jour de fierté patriotique" en "tragédie", a rappelé Joe Biden. Lundi soir, une nouvelle fusillade a éclaté dans les rues de Philadelphie (nord-est des États-Unis) faisant au moins quatre morts et deux enfants blessés, selon la police, qui a annoncé avoir arrêté l’auteur présumé. Une cinquième personne a également été retrouvée morte, selon des médias américains. Dans le sud du pays, au Texas, trois personnes ont été également tuées par arme à feu et huit personnes blessées lundi soir à Forth Worth, lors d’une fête organisée à la veille des célébrations de l’indépendance, selon la presse locale. Quelques jours auparavant, deux personnes avaient été tuées et 28 autres blessées par des tirs durant une fête de quartier à Baltimore, sur la côte est des États-Unis.