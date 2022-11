Etats-Unis : plus qu’une élection, ces midterms sont un crash-test pour la démocratie

Les discours de campagne sont terminés et les votes vont commencer aux Etats-Unis, pour ces élections de mi-mandat, les midterms. Au-delà du débat strictement américain, ce scrutin porte des enjeux bien plus larges : les relations avec l’Europe et l’Otan, l’implication des Etats-Unis dans la guerre en Ukraine. C’est sur cette élection que repose la politique américaine des deux prochaines années.

Pour Nicole Bacharan, historienne et politologue franco-américaine, la question est encore plus essentielle : Les Etats-Unis seront-ils encore une démocratie ?

"On a besoin de savoir si cette démocratie américaine tient le choc et encore capable d’organiser des élections."