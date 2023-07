États-Unis ou Chine, quel pays a été le plus gros émetteur de gaz à effet de serre ?

Quand on considère les émissions de gaz à effet de serre actuelles, le constat est sans appel, la Chine se classe en première position. Selon l’organisation Global Carbon Project et si l’on prend les émissions nationales territoriales, c’est-à-dire celles émises à l’intérieur du pays, la Chine a émis en 2021 près de 11,5 milliards de tonnes de CO2. Elle est suivie par les États-Unis (5 milliards), l’Inde (2,7 milliards), la Russie (1,7 milliard) et le Japon (1 milliard). La Belgique, quant à elle, se trouve en 40e place du classement et est responsable de l’émission de 96 millions de tonnes de CO2 en 2021.

Toutefois, ces chiffres prennent en compte les émissions totales à l’échelle d’un pays. Il est donc logique d’y retrouver les nations les plus peuplées et les plus industrialisées. Si on se concentre sur les émissions par habitant, ce sont trois pays du Golfe qui occupent le haut du classement en 2021 : le Qatar avec 36 tonnes de CO2 par habitant, suivi par le Bahreïn (27 tonnes) et le Koweït (25 tonnes). Cette surreprésentation n’est pas étonnante en raison de l’importante exploitation pétrolière dans la zone. Dans le même temps, l’Américain moyen émet 15 tonnes de CO2, ce qui reste élevé, alors qu’un Chinois est plus sobre avec 8 tonnes émises.