Etats-Unis : nouvelles inondations en Californie, frappée par d’intenses précipitations

Une nouvelle tempête avec son flot de pluies s’abat samedi sur la Californie, provoquant d’importantes inondations, après déjà trois semaines de précipitations inédites qui ont provoqué au moins 19 morts.

Une importante vague de pluie - et de neige en montagne – balayait samedi de nombreuses zones de l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis, dont les sols déjà gorgés d’eau arrivent à saturation. Un énième système dépressionnaire devait, au cours de la journée samedi, arriver du Pacifique, doucher la côte, les vallées puis les montagnes de Californie, prévient le service météorologique américain (NWS).

Les autorités faisaient à la mi-journée état de dégâts sur des lignes électriques, ainsi que de routes et de champs inondés. Plus de 50.000 foyers étaient privés d’électricité vers la mi-journée. Des relevés automatiques montraient vers 19h00 GMT (20h00 HB) plusieurs rivières du nord et du centre de la Californie au-dessus du seuil de crue.

Dans la région de Salinas, ville de 160.000 habitants au sud de San Francisco où la rivière éponyme a débordé de son lit, la crue touchait les coins agricoles de la vallée mais épargnait les zones urbaines, a constaté samedi matin un journaliste de l’AFP. Sous un ciel de plomb et des pluies intermittentes, le cours d’eau sortait largement de son lit par endroits, inondant des centaines de mètres de champs. Dans l’un d’eux, deux tracteurs armés de pompes renvoyaient l’eau stagnante accumulée par la pluie des derniers jours vers la rivière, pour éviter que la terre ne soit complètement noyée.