Etats-Unis : non vacciné, on lui refuse une greffe du cœur

Si sa famille a tenté de le transférer dans un autre hôpital, DJ Ferguson est actuellement trop faible pour être déplacé, selon sa femme Heather. Souffrant d’une maladie génétique cardiaque héréditaire, ses poumons et son cœur se remplissent de sang et de fluide. Il a besoin de cette greffe de cœur rapidement pour survivre. "Sans cette opération, ses poumons et son cœur vont continuer à se remplir de sang et de fluide" se désole sa femme sur son compte Facebook.

Malgré son refus de se faire vacciner, sa famille le soutient totalement. David Ferguson, son père, affirme que le vaccin va "à l’encontre de ses principes", et que son fils "n’y croit pas".

"Je pense que mon fils se bat sacrément courageusement. Il a de l’intégrité et des principes auxquels il croit réellement, et ça m’inspire encore plus de respect pour lui", a-t-il déclaré à la chaîne américaine CBS.

Mécontent, il déplore l’attitude de l’hôpital "Mon fils a frôlé la mort pour ses principes, et il a atteint ses limites".