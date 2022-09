États-Unis : les investissements responsables, nouvelle cible des républicains

Les prises de position des États républicains pourraient même in fine nuire à leurs contribuables, affirme Ben Cushing, spécialiste de la finance responsable pour l’association Sierra Club.

Le Texas, par exemple, a adopté en 2021 une loi interdisant aux municipalités de signer de nouveaux contrats avec les banques limitant les financements aux entreprises d’hydrocarbures et d’armes à feu. Résultat : le nombre d’établissements participant à leurs emprunts obligataires a diminué et les taux négociés sont plus élevés, a conclu une étude menée par des chercheurs de l’université de Pennsylvanie et de la banque centrale américaine publiée en juin. Il est encore trop tôt pour savoir quels effets cette offensive républicaine aura, estime Joshua Lichtenstein.

Elle ne devrait pas a priori menacer une tendance déjà bien enracinée chez des clients de plus en plus sensibles aux effets du changement climatique, notamment, et chez les gestionnaires d’actifs qui ont pour mission de prendre en compte tous les risques.

Mais les républicains "savent faire du bruit" et s’ils mettent vraiment leurs menaces à exécution, comme en Floride, les gestionnaires d’actifs vont peut-être, par prudence, chercher à éviter tout conflit, avance le juriste.