États-Unis : les festivaliers du Burning Man pris au piège en plein désert à cause de la pluie, les participants invités à rationner eau et vivres

Les participants du festival alternatif américain Burning Man ne pouvaient plus, samedi, ni se rendre, ni quitter le site, installé dans le désert du Nevada, à cause de fortes pluies ayant transformé les lieux en champ de boue et obligeant les organisateurs à en fermer les portes.

"Les portes et l'aéroport de Black Rock City (le nom du site, NDLR) restent fermés, toute entrée ou sortie est retardée jusqu'à nouvel ordre", a répété à intervalles réguliers depuis minuit le compte X (ex-Twitter) du Burning Man. Les organisateurs ont par ailleurs invité les participants déjà sur place à "conserver eau, vivres et carburant et trouver un abri chaud et sûr".

Du fait des fortes averses, "la playa", immense esplanade caractéristique de l'événement a été rendue impraticable. Si les pluies se sont arrêtées dans la journée, elles devraient être de retour dimanche, dernier jour du festival, alors que les températures dans la nuit de samedi à dimanche devraient descendre autour des 10 degrés, toujours selon le compte des organisateurs.