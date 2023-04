Etats-Unis : les dons généreux d’un milliardaire à un juge de la Cour suprême révélés par un média

Des révélations "stupéfiantes", a estimé dans un communiqué l’association Fix The Court, qui milite pour une réforme de la Cour suprême. Cela confirme, selon elle, la nécessité d'"une réinvention à grande échelle et menée par les élus des responsabilités" de la Cour, et notamment de la mise en place de règles plus strictes sur les cadeaux reçus par ses membres.

L’amitié entre le juge, qui compte le plus d’ancienneté à la Cour, et le magnat de l’immobilier avait déjà fait l’objet d’un article du New York Times en 2011. Et ce n’est pas la première fois que le nom de M. Thomas est lié à une controverse : sa femme Ginni, lobbyiste et militante, a été impliquée dans la croisade de Donald Trump pour prouver – à tort – que la présidentielle de 2020 lui avait été volée.

Une fois révélés les SMS et e-mails qu’elle a envoyés dans ce but, la gauche avait fustigé un apparent conflit d’intérêts et appelé son mari à se récuser de tout dossier électoral. Dans son enquête, ProPublica indique aussi que Clarence Thomas se rend quasiment chaque été dans une propriété de l’homme d’affaires dans l’Etat de New York, et qu’il l’a accompagné au "Bohemian Grove" en Californie, un club d’élite exclusivement masculin réservé aux élites.