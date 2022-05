Etats-Unis : les débats au procès Amber Heard - Johnny Depp sont clos, le jury délibère

Il réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune a détruit sa carrière et sa réputation.

Amber Heard, apparue notamment dans "Justice League" et "Aquaman", a contre-attaqué et demande le double. Selon elle, cette plainte "futile" prolonge "les abus et le harcèlement" qu’elle dit avoir subi pendant sa relation avec Johnny Depp.

Si le jury décide qu'"Amber a subi ne serait-ce qu’une seule agression, elle gagne", a souligné un de ses avocats, Ben Rottenborn, après avoir énuméré les nombreuses disputes du couple dont certaines ont, selon l’actrice, dégénéré en violences.

Les avocats de l’acteur se sont attachés à dénoncer les "mensonges" d’Amber Heard, qui a selon eux voulu "ruiner" son ex-mari.

"Il y a six ans jour pour jour, le 27 mai 2016, Mme Heard est entrée dans un tribunal et a déposé une fausse plainte pour violences conjugales contre son mari depuis 15 mois", a dit Mme Vasquez, affirmant que son client était la victime, et non l’inverse, de violences de la part de sa compagne.

Depuis le 11 avril, le jury a entendu des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo qui ont révélé les détails scabreux de leur vie commune, loin du glamour d’Hollywood.