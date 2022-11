Etats-Unis : les autorités publient une note de l’auteur de la fusillade dans le Walmart de Virginie

La municipalité de Chesapeake, citant la police, a également annoncé que l’arme utilisée, un pistolet 9mm, avait été "légalement achetée dans un magasin local" le matin même de la fusillade.

Dieu, pardonne-moi pour ce que je m’apprête à faire

"Il n’avait aucun antécédent criminel", précise-t-elle.

Ce drame, qui a eu lieu peu avant la grande fête familiale de Thanksviging, est le dernier d’une série de tueries aux États-Unis : quatre jours plus tôt, une fusillade à Colorado Springs, dans l’ouest du pays, avait fait cinq morts et au moins 18 blessés dans un club LGBT +. Et la semaine précédente, déjà en Virginie, trois membres de l’équipe de football américain de l’Université de Virginie avaient été tués par un ancien coéquipier.