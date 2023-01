Etats-Unis : le trafic aérien reprend progressivement après une panne informatique

Selon le dernier tweet de la FAA, "les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement" à travers le pays.

Plus de 1.100 vols ont été annulés et plus de 7.300 étaient retardés, selon un décompte du site spécialisé Flight Aware vers 17H30 GMT.

La présidente de la commission du Sénat américain en charge des transports, Maria Cantwell, a aussi prévenu qu'un comité examinerait les causes des perturbations.

"Le public a besoin d'un système de transport aérien résilient", a souligné l'élue démocrate dans un communiqué.

21.464 vols au total sont censés décoller des Etats-Unis ce mercredi, une grande majorité étant constituée de trajets à l'intérieur du pays, selon des chiffres du cabinet spécialisé Juliett Alpha. Environ 2 millions de passagers pourraient potentiellement être affectés par l'incident.