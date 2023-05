Etats-Unis : le poème d’Amanda Gorman lu lors de l’investiture de Joe Biden interdit dans les écoles de Floride

Une école primaire de Floride a interdit le poème 'The Hill we Climb' d’Amanda Gorman. Un parent d’élève s’est en effet plaint de l’œuvre lue par la poétesse lors de l’investiture du président Joe Biden au motif qu’elle contiendrait des "messages de haine" indirects. La jeune auteure de 25 ans a dit sa consternation dans un message posté sur Twitter. Ce poème a été traduit en français sous le titre "La Colline que nous gravissons" par l’artiste Lous and the Yakuza.