États-Unis : le plafond de la dette en six questions

"Théoriquement, oui. La vraie question, en matière de finances publiques, est celle du taux d’intérêt. Vous comme moi, nous pourrions avoir une énorme dette sur le dos. Il y a quelques années, quand le taux d’intérêt était très très bas, voire négatif, on aurait pu penser ‘Sky is the limit’.Aujourd’hui, le contexte est différent. Aujourd’hui, on est déjà à 4% aux États-Unis, donc l’idée d’une dette indolore ne tient plus."