Etats-Unis : le gouverneur du Texas autorise sa police à raccompagner les migrants à la frontière

Le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott a émis un décret autorisant les forces de l’ordre de l’Etat à raccompagner à la frontière les migrants qui l’auraient traversée illégalement, un pouvoir réservé normalement à l’Etat fédéral américain.

"Alors que le président Biden refuse de faire son travail et d’appliquer les lois sur l’immigration votées par le Congrès, l’Etat du Texas monte une nouvelle fois au créneau et prend des mesures sans précédent pour protéger les Américains et sécuriser notre frontière sud", a déclaré l’élu dans un communiqué.

Greg Abbott autorise ainsi son département de la Sécurité publique et la Garde nationale du Texas à "appréhender les immigrants illégaux qui ont illégalement traversé la frontière" et à les "renvoyer à la frontière".

Aux Etats-Unis, l’Etat fédéral est censé être le seul à avoir compétence en matière d’immigration. L’étendue réelle de l’application du décret texan demeure floue.

"Le contrôle de l’immigration relève des autorités fédérales et les Etats ne doivent pas s’en mêler", a réagi vendredi la porte-parole de la Maison Blanche lors de son point presse quotidien. Greg Abbott "a l’habitude de créer le chaos et la confusion à la frontière", a ajouté Karine Jean-Pierre.

Dans la foulée de l’annonce du gouverneur texan, le gouvernement mexicain a affirmé qu’il "rejetait" ce décret et souligné que l’application des lois relatives à l’immigration était du ressort exclusif du gouvernement fédéral.

"Par conséquent, cette décision ne peut se comprendre que comme entrant dans le cadre des campagnes électorales dans l’Etat du Texas", fait valoir le gouvernement mexicain dans un communiqué.