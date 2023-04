États-Unis : le gouvernement saisit une cour d’appel pour garantir l’accès à la pilule abortive

Le gouvernement américain a demandé à une cour d’appel fédérale de garantir l’accès à la pilule abortive aux États-Unis, tant que la bataille légale sur son autorisation se poursuit.

"L’arrêt extraordinaire et sans précédent" d’un tribunal fédéral situé au Texas qui a suspendu cette autorisation, doit "être bloqué en attendant l’examen de fond" du dossier, écrit l’administration de Joe Biden dans son recours.

L’Agence américaine du médicament (FDA) a estimé en 2000 que la mifépristone (RU 486) était "sûre et efficace" pour interrompre une grossesse et a autorisé sa mise sur le marché, rappelle le gouvernement. Depuis, plus de 5 millions d’Américaines l’ont utilisée et, quand elle est prise en respectant le mode d’emploi, "les effets secondaires graves sont extrêmement rares", plaide-t-il encore.