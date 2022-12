Etats-Unis : le bilan de la tempête hivernale atteint 47 morts, dont 25 dans un seul comté

Le bilan de la violente tempête hivernale frappant les Etats-Unis depuis plusieurs jours a atteint 25 décès dans le seul comté d’Erie, situé dans l’ouest de l’Etat de New York et l’un des plus touchés, a annoncé lundi un responsable local.

Les services locaux ont confirmé depuis dimanche soir de nouveaux décès, de personnes retrouvées dans des voitures ou à l’extérieur, "amenant le total des morts du blizzard à 25 décès", a déclaré lors d’une conférence de presse Mark Poloncarz, responsable pour ce comté.

Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains est désormais d’au moins 47 morts.