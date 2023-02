Etats-Unis : le ballon chinois "clairement" équipé d'outils d'espionnage, selon un responsable à Washington

Les États-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte de ballons envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage. "Nous sommes convaincus que le fabricant du ballon a un lien direct avec l'armée chinoise", a ajouté ce haut responsable. Il a indiqué que Washington soupesait d'éventuelles mesures à l'encontre d'entités chinoises liées au ballon - ce qui pourrait indiquer de possibles sanctions à venir.

Les autorités américaines s'affairent toujours à récolter les débris du ballon dans l'Atlantique, près des côtes de Caroline du Sud. Plus tôt jeudi, la Chine avait confirmé avoir refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone Lloyd Austin samedi, peu après la destruction du ballon. "Cet acte irresponsable et gravement erroné n'a pas créé un climat propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées", a justifié le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.