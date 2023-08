Etats-Unis : la tempête Idalia s’approche de la Floride, le Fédéral prêt à intervenir

Le président des États-Unis, Joe Biden, a signé lundi une déclaration d’urgence en vue de faciliter l’appui fédéral à l’État de Floride alors que la tempête tropicale Idalia est en approche du sud-est du pays.

Le président s’est entretenu par téléphone avec le gouverneur de Floride, le républicain Ron DeSantis, qui a eu une relation assez compliquée ces derniers temps avec le chef de l’État démocrate, notamment sur des thématiques comme l’avortement, l’immigration et les droits LGBT.

Les habitants de Floride se préparent à la venue d’Idalia. La tempête devrait toucher terre mercredi et, d’ici là, s’être transformée en ouragan. Il y a un peu moins d’un an, l’est de la Floride avait été frappé par l’ouragan Ian. D’après les données du centre américain des ouragans (NHC), le phénomène se trouvait ce lundi à 150 kilomètres au sud de la côte occidentale de Cuba et soufflait à 100 km/h environ. Il devrait passer en ouragan mardi et poursuivre sa trajectoire vers le Golfe du Mexique.