Etats-Unis : la police de Géorgie enquête sur des menaces visant les jurés ayant inculpé Donald Trump

Un grand jury – panel de citoyens investis de pouvoirs d’enquête – constitué par la procureure du comté d’Atlanta, la capitale de la Géorgie, a inculpé lundi Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion du résultat dans cet Etat clé du sud-est du pays. Le bureau du shérif du comté de Fulton a affirmé dans un communiqué "avoir connaissance de la diffusion sur divers réseaux d’informations personnelles sur les membres du grand jury". "Nos enquêteurs travaillent étroitement avec les services de police locaux, de l’Etat et au niveau fédéral pour identifier l’origine des menaces dans le comté de Fulton et d’autres juridictions", ajoute-t-il. Le bureau du shérif dit "prendre cette question très au sérieux" et se coordonner avec ses partenaires pour "réagir rapidement à toute menace crédible et assurer la sécurité des personnes qui ont rempli leur devoir civique" en participant à ce grand jury.