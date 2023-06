Etats-Unis : la Nasa tient sa première réunion publique pour tenter d’expliquer d’énigmatiques "ovnis"

Les travaux du panel se fondent uniquement sur des données publiques, pour pouvoir être discutés librement et accessibles à tous, a souligné Daniel Evans, en charge de coordonner l’étude pour la Nasa.

Dé-stigmatiser

L’astrophysicien David Spergel a ajouté que les informations classées - non prises en compte ici – l’étaient souvent non en raison de l’objet observé, mais plutôt pour ne pas révéler certaines caractéristiques des appareils ayant capturé l’image (avions de chasse…). A l’avenir, les observations devront être récoltées par des instruments spécifiques, multiples et bien calibrés, a-t-il dit. Il a toutefois écarté l’idée d’un satellite dédié.

Les recommandations comprendront en revanche probablement des pistes pour mieux intégrer les observations du public. Les milliards de téléphones portables sur Terre peuvent fournir des données utiles, notamment si de multiples images sont prises simultanément.

Mike Gold, ancien responsable de la Nasa membre du panel, a lui plaidé en faveur de la création d’un bureau dédié à la question au sein de l’agence spatiale. Mais en définitive, qu’espère-t-on découvrir ? Peut-être de nouveaux phénomènes physiques, ont avancé certains experts.

Selon David Grinspoon, "si la Nasa applique la même rigueur méthodologique à l’étude des phénomènes anormaux non identifiés qu’à celle d’une possible vie extraterrestre, alors nous serons en position d’apprendre quelque chose de nouveau et d’intéressant, qu'elle que soit l’explication finale".