Etats-Unis : l’attaque de centrales électriques laisse craindre des actions de l’extrême droite pour mener à "un chaos général"

Début décembre, quelque 45.000 foyers et commerces avaient été plongés dans le noir dans le comté de Moore en Caroline du Nord après une attaque au fusil contre deux transformateurs électriques. Une attaque survenue un an après l’inculpation dans le même État de cinq hommes, membres présumés de groupes de discussion suprémacistes blancs et néonazis, accusés d’avoir planifié des attaques contre des centrales électriques. Ils cherchaient à provoquer "un chaos général", "dans le but de créer un État centré sur l’ethnicité blanche", selon l’acte d’accusation.

Tandis que dans l’Ohio (nord), trois hommes liés au mouvement néonazi ont plaidé coupable en février d’avoir utilisé des fusils et des explosifs pour endommager plusieurs centrales électriques dans divers endroits.