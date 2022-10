États-Unis : l’agression de Paul Pelosi, dernier avatar d’une Amérique violente envers ses responsables politiques

Cette agression met un peu plus en lumière les divisions entre républicains traditionnels, modérés et les plus extrémistes, pro-Trump, soutenant des thèses conspirationnistes. Alors que la violence politique est de plus en plus exacerbée, les forces de l’ordres sont en alerte dans tout le pays. De nombreux bureaux électoraux ont déjà pris des mesures préventives contre la menace d’actes violents durant les élections : installation de verre pare-balles et résistant aux bombes ou encore fortification des murs avec du Kevlar.

Signe de la période politique tourmentée que traversent les États-Uinis, 9% seulement des Américains pensent que la démocratie marche "très bien" ou "extrêmement bien", selon un récent sondage Associated Press/NORC Center for Public Affairs Research.