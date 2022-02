Etats-Unis: Jonas Jalhay, directeur musical et producteur & Ben Stassen, réalisateur de films d'animation 3D

Ben Stassen vient d’une grande famille d’entrepreneurs, les Stassen, qui possèdent les boissons du même nom. Plus jeune, il ne voulait pas nécessairement travailler dans l’entreprise mais il ne savait pas trop ce qu’il voulait faire.

Après sa rhéto, il est parti un an aux Etats-Unis. En rentrant, il s’est inscrit en sciences politiques et sociales à la KUL car il parlait mal flamand. Fin des années 70, il n’y avait pas beaucoup de Wallons qui faisaient ça. Son but, c’était d’être trilingue. Seulement, de là à rédiger des dissertations dans la langue de Vondel, il y a une ligne que Ben Stassen ne pouvait franchir. Il a alors demandé au doyen de faire ses travaux en vidéo. Et c’est là qu’il a eu le déclic pour le cinéma et qu’il a voulu devenir réalisateur. Il termine rapidement ses études pour s’inscrire à l’USC, l’université de Californie du Sud, d’où sortait un certain Georges Lucas… A cette époque, il se constitue un réseau qui lui servira pour toute sa carrière. "C’était une expérience très enrichissante."

De retour en Belgique, il découvre l’univers des images de synthèse produites par la société Little Big One et l’intègre pour travailler sur des contenus innovants. Ben Stassen a l’idée d’en développer pour les parcs d’attractions. Le succès est fulgurant. Partenaire de la société belge Movida-Trix spécialisée en images numériques, il produit, réalise et distribue des films format Imax, devenant ainsi leader sur le marché des parcs d’attractions, hors Disney.

En 1994, Ben Stassen et Movida-Trix s’unissent pour fonder une toute nouvelle société de production et distribution : nWave Pictures. L’émergence de l’IMAX 3D est une opportunité en or pour Ben Stassen qui réalise en 1998 Rencontre dans la troisième dimension et produit 8 des 15 films IMAX 3D sortis entre 1998 et 2004.

Les studios nWave sont les spécialistes de l’animation 3D, à qui l’on doit notamment Bigfoot Family, Bigfoot Junior, Royal Corgi, Les Aventures de Sammy, Fly me to the Moon, ou encore Le Manoir Magique.