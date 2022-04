États-Unis : Joe Biden veut réglementer les armes fantômes vendues en kit et sans contrôle

Selon l’agence fédérale en charge des armes à feu, deux-tiers des armes "en kit" ont été saisies en Californie. Cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis "est en quelque sorte l’épicentre" de cette tendance, selon l’ONG Giffords Law Center. Plusieurs villes, dont San Francisco, San Diego et Los Angeles ont adopté des textes limitant ou bannissant la vente de ces armes en kit. Et la Maison Blanche veut, via un décret pris lundi par Joe Biden, soumettre ces armes aux mêmes exigences que les armes à feu déjà montées disponibles à l’achat.

Les vendeurs de ces kits de pièces détachées devront désormais procéder à une vérification des antécédents des acheteurs potentiels ainsi qu’inclure un numéro de série sur les pièces constitutives de ces armes à feu.