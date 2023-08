États-Unis, Japon et Corée du Sud renforcent leur coopération militaire

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud vont renforcer leur coopération militaire, ce qui passera notamment par un "programme d'exercices conjoints sur plusieurs années" ainsi qu'un "engagement" à se consulter dans des situations de crise, a assuré le principal conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, peu avant que ne débute une rencontre entre le président américain Joe Biden, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Ces exercices militaires concerneront "tous les domaines, dans les airs, sur terre, en mer, sous la mer et dans l'espace cyber", a-t-il indiqué en promettant aussi une coordination renforcée en matière de défense contre les missiles balistiques. "Nous inaugurons une nouvelle ère et nous assurons que cette nouvelle ère va perdurer", a encore dit Jake Sullivan, qui a toutefois indiqué que cette coopération trilatérale renforcée n'était "pas un Otan pour le Pacifique." Établir une alliance de défense mutuelle similaire à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord n'est "pas un objectif explicite", a-t-il insisté, en assurant que le sommet de vendredi n'était pas conçu "contre qui que ce soit", alors que la Chine a déjà vivement critiqué l'initiative. Ce dialogue renforcé n'est pas non plus du goût de la Corée du Nord.

Pour mieux mettre en valeur la rencontre, la Maison Blanche a choisi Camp David, résidence de campagne des présidents américains dont le nom est historiquement lié aux négociations de paix sur le Proche-Orient. Ce sommet, le premier du genre après plusieurs rencontres des trois dirigeants, devrait déboucher sur d'autres promesses.