États-Unis : Idalia touche terre en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3

Idalia a touché terre mercredi en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3, accompagné de vents extrêmement violents pouvant souffler jusqu'à 205 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC).

L’œil de l'ouragan a touché terre près de Keaton Beach à 7H45 locales sur la côte nord-ouest de la Floride où le niveau de l'eau est monté rapidement, a précisé le NHC. Idalia est passé brièvement en catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en comprend 5, avant d'être rétrogradé dans la matinée à son approche des côtes. L'institut a cependant souligné que le changement dans la vitesse des vents ne diminuait pas "la menace de submersion côtière et de rafales violentes" et "potentiellement mortelles".

Cet ouragan est "puissant et si vous êtes chez vous, abritez-vous jusqu'à ce qu'il passe", a mis en garde le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis lors d'une conférence de presse, s'adressant aux personnes n'ayant pas pu ou voulu évacuer leur logement à temps. Les autorités s'attendent à ce qu'Idalia génère "de nombreux débris" et coupures de courant, a-t-il ajouté.

Selon CNN, Idalia est le plus fort ouragan depuis plus de 125 ans à toucher terre dans la région de Big Bend, au sud de la capitale Tallahassee. Plus de 160.000 foyers étaient privés d'électricité mercredi matin, rapporte NBC News.

Les météorologues américains ont alerté contre des montées des eaux qui pourraient aller jusqu'à une fourchette de 3 à 5 mètres par endroits et provoquer des inondations catastrophiques. En outre, certaines parties de la Floride pourraient recevoir jusqu'à 30 centimètres de pluie. "Très peu de personnes peuvent survivre au fait de se retrouver sur le chemin d'une submersion côtière majeure et cette tempête sera meurtrière si nous ne nous mettons pas hors de danger et ne la prenons pas au sérieux", a déclaré la patronne de l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), Deanne Criswell. Ron DeSantis avait appelé la veille les personnes se trouvant dans les zones d'évacuation de 23 comtés le long de la côte à partir "immédiatement", ajoutant que l'ouragan serait probablement le plus puissant à frapper la région depuis plus d'un siècle.

Le président américain Joe Biden, qui s'est entretenu avec M. DeSantis, comme lui candidat à la présidence en 2024, avait approuvé lundi une déclaration d'état d'urgence et débloqué une aide fédérale.

L'aéroport international de Tampa a fermé et les vols ont été interrompus sur la côte est des États-Unis, en proie à un autre ouragan, Franklin, venu de l'Atlantique. Les États de Caroline du Sud et de Géorgie, plus au nord, ont d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence. Même si son intensité devrait faiblir après avoir touché terre, "Idalia sera probablement encore un ouragan lorsqu'il traversera le sud de la Géorgie, et peut-être lorsqu'il atteindra la côte de la Géorgie ou du sud de la Caroline du Sud tard dans la journée", selon le NHC.

Sur la pointe ouest de Cuba, les fortes pluies générées par le passage d'Idalia, alors encore tempête tropicale, ont provoqué des inondations dans plusieurs localités et privé d'électricité plus de 200.000 usagers, dont 90.000 à La Havane, ont annoncé les autorités. Aucune victime n'y a été signalée dans l'immédiat. Idalia est le troisième ouragan à toucher terre en Floride au cours de l'année écoulée. En septembre 2022, plus de 100 personnes étaient mortes lorsque l'ouragan Ian avait touché terre; en octobre dernier, c'est ensuite l'ouragan Nicole qui a frappé, tuant cinq autres personnes.