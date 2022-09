Etats-Unis : Hélène Drummond, médecin devenue romancière à New York

Née à Tournai, Hélène Drummond vit, entre autres, à Singapour avant de s’installer à Big Apple il y a bientôt dix ans. Médecin très impliquée dans ses missions professionnelles, elle est aussi mère de deux jeunes garçons. Au fil du temps, la pression du travail se fait trop importante et un de ses enfants malade requiert sa présence, elle quitte finalement son job médical et envisage l’écriture comme profession. De ces bouleversements naissent deux romans "La Place est prise" et "Mensonges innocents".

Singapour fut sa première expérience à l’étranger, première expérience de remise en cause d’une voie toute tracée, première expérience d’expatriation qui a pavé le chemin pour la suivante, première expérience de maman car son aîné n’avait que quelques semaines quand ils sont partis et grande chance de s’occuper de son bébé pendant 1 an à temps plein, ce qui a influencé ses choix par la suite aussi… Première réalisation qu’elle pouvait suivre une carrière différente de celle en hôpital qu’elle imaginait après avoir rencontré d’autres médecins à Singapour qui travaillaient dans l’industrie pharmaceutique.

Plus tard, son expérience de New-Yorkaise, dans un environnement où tout est possible, où aucune carrière n’est farfelue, où l’entrepreneuriat est encouragé, où sa créativité littéraire a pu s’exprimer sans complexe. Bien entendu, la rencontre avec son mari en 2000 puis la naissance de ses enfants en 2008 et 2011 ont été les événements les plus marquants de sa vie, ils ont influencé toute décision ultérieure.

Jour après jour, elle laissait la musique colmater un peu plus les fissures de son âme esseulée. – Hélène Drummond

Hélène crée ses personnages. Parfois, c’est même eux qui la prennent par la main. Quand elle écrit, ce qu’elle préfère, c’est développer la psychologie de ses personnages et explorer les méandres du cœur humain. Peut-être finalement logique pour une médecin qui a aussi suivi une formation en neuropsychologie, à The New School University.

En mars 2020, elle publie son premier roman "La place est prise", qui raconte le combat de deux cœurs qui palpitent l’un pour l’autre, entre Manhattan et Singapour.