États-Unis : explosion du nombre d’enfants ingérant par erreur un produit au cannabis

Le nombre de jeunes enfants ayant accidentellement ingéré des produits comestibles au cannabis a considérablement augmenté ces dernières années aux Etats-Unis, où le cannabis à usage récréatif est devenu légal dans un nombre croissant d’Etats américains.

En 2017, un peu plus de 200 enfants âgés de seulement 5 ans ou moins avaient été signalés après avoir mangé un produit au cannabis, contre plus de 3050 cas pour l’année 2021, selon une étude publiée mardi dans la revue scientifique Pediatrics. Soit une augmentation de plus de 1300%.

Aussi appelés "edibles", ces produits se présentent souvent sous la forme de bonbons, produits chocolatés ou biscuits attrayants pour les enfants.