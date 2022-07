Etats-Unis : enceinte, elle écope d’une amende pour avoir roulé seule sur une bande de covoiturage… et est bien décidée à ne pas se laisser faire

En retard pour aller chercher son fils de 6 ans à l’école le 29 juin dernier, cette femme de 32 ans a décidé d’emprunter la "HOV Lane", la bande d’autoroute spécialement réservée aux véhicules à occupation multiple tels que les bus et voitures comprenant plusieurs occupants, plutôt que les voies classiques. Problème : Brandy est seule à bord et ignore qu’un contrôle policier l’attend un peu plus loin.

Le contrôle a pour but de vérifier que cette voie d’autoroute n’est pas empruntée par un conducteur unique. Et ça ne loupe pas. Une fois rangée sur le bas-côté, la vitre baissée, l’agent responsable de l’arrestation inspecte la voiture et demande à Brandy si un autre passager fait route avec elle. "Oh, il y a juste nous deux", a-t-elle répondu, des propos relayés par nos confrères de Washington Post.

Incrédule, l’inspecteur lui demande alors d’être plus précise. "Ma fille est juste là", lui a-t-elle indiqué en pointant son ventre. Pour Brandy, il s’agit là de covoiturage. "J’ai affirmé que c’était un enfant vivant, et c’est le cas si on en croit tout ce qui s’est dit autour de l’abrogation de Roe v. Wade", a-t-elle expliqué au Washington Post.