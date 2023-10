Etats-Unis : Donald Trump lance de nouvelles invectives contre la justice, puis quitte son procès civil

"Je suis coincé ici parce que j'ai affaire à une procureure générale corrompue qui communique avec le ministère de la Justice à Washington pour me tenir occupé", a lancé l'ancien président à la mi-journée devant les journalistes qui l'attendaient à l'extérieur de salle d'audience du palais de justice de Manhattan, à New York. "Je suis coincé ici, et je ne peux pas faire campagne. Je préférerais être dans le New Hampshire, en Caroline du Sud ou dans l'Ohio, mais je suis coincé ici", a-t-il aussi déclaré. Donald Trump, présent aux audiences lundi et mardi, ne s'est ensuite pas présenté mercredi après-midi à la reprise des débats, qui peuvent se dérouler sans lui devant le juge de la cour suprême (une juridiction du premier degré, ndlr) de l'État de New York, Arthur Engoron.