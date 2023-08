Etats-Unis : Donald Trump, absent du débat républicain, dénigre Biden et ses rivaux

Il a surtout critiqué à de multiples reprises Joe Biden, qui l'a vaincu lors de l'élection de 2020 et est candidat à sa réélection. "C'est le pire président de l'histoire des États-Unis", a-t-il asséné, mettant en doute la capacité du démocrate de 80 ans à mener à bien sa campagne jusqu'au scrutin de novembre 2024. "Je ne pense pas qu'il arrivera au bout, mais on ne sait jamais", a déclaré Donald Trump. "À mon avis, son état mental est encore pire que son état physique, et en termes physiques, ce n'est pas vraiment un triathlète."

Quant aux autres candidats républicains ? Ron DeSantis, gouverneur de Floride, est "une cause perdue", a-t-il balayé, disant être aussi "très déçu" de son ancien vice-président Mike Pence.

L'ancien chef d'État a en revanche peu parlé de son programme. Il a affirmé que, s'il était élu, sa priorité serait de "fermer la frontière" avec le Mexique pour réduire l'immigration, un sujet politique brûlant.

Questionné sur la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis, il a déclaré "ne pas savoir", tout en ajoutant: "Il y a un niveau de ferveur que je n'ai jamais vu. Il y a un niveau de haine que je n'ai jamais vu, et c'est probablement une mauvaise combinaison."

Donald Trump, quatre fois inculpé, a encore une fois maintenu que les accusations contre lui étaient "insignifiantes, absurdes et bidon". Il est attendu jeudi dans une prison de l'État de Géorgie, pour être brièvement placé en état d'arrestation avant d'être libéré sous caution dans le cadre de l'enquête sur ses tentatives d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020.