Etats-Unis : des turbulences extrêmes sur un vol Phoenix-Honolulu font 36 blessés, dont 11 grièvement

Trente-six passagers ont été blessés, dont 11 grièvement, après avoir rencontré de fortes turbulences lors d’un vol entre Phoenix (Arizona, États-Unis) et Honolulu (Hawaï). Un bébé de 14 mois et un adolescent figurent parmi les blessés, rapportent lundi plusieurs médias américains. 238 passagers et 10 membres d’équipage se trouvaient à bord de l’avion de la compagnie Hawaiian Airlines.