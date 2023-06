États-Unis : des ténors républicains critiquent Donald Trump après son inculpation historique

"Je pense qu’il devrait abandonner" la course à la Maison Blanche, a même déclaré l’ex-gouverneur de l’Arkansas et candidat à la primaire républicaine Asa Hutchinson sur ABC, estimant les allégations "sérieuses et disqualifiantes".

Mark Esper, qui fut ministre de la Défense de Donald Trump, a lui jugé que "si les accusations sont vraies, qu’elles contenaient des informations sur la sécurité de notre nation […] cela pourrait être très préjudiciable à la nation", a-t-il déclaré sur la chaîne CNN. "Personne n’est au-dessus des lois", a-t-il ajouté, jugeant ces révélations "troublantes".