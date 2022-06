États-Unis : des studios de jeux vidéo soutiennent le droit à l’IVG pour leurs employé·es

En plus d’Ubisoft, d’autres studios comme Bethesda (The Elder Scrolls), Insomniac (Spiderman, Ratchet&Clank), Innersloth (Among Us), Niantic (Pokémon GO), Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted) ont réagi dans la foulée. Bien que les studios de jeux vidéo, dans la grande majorité, sont composés d’hommes et qu’une ambiance malsaine peut parfois y régner pour les femmes y travaillant (harcèlement, agressions, etc.), on se trouve dans une situation inédite où ces studios utilisent leurs statuts, leurs voix pour défendre le droit à l’avortement et le droit d’avoir recours à une IVG dans un cadre safe. Une petite foi dans l’humanité est restaurée.

Par ailleurs, Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog a déclaré avoir effectué un don de la somme de 10.000 $ à l’association NARAL Pro-Choice America Foundation. Il invite toute personne qui peut se le permettre de faire des dons. Playstation (à qui appartient Naughty Dog) a apparemment versé une part.