Etats-Unis : des millions de sauterelles envahissent un petit village du Nevada

Le spectacle est impressionnant et les habitants de la ville d’Elko sont inquiets : "Vous pouvez voir qu’elles se déplacent et qu’elles rampent et que toute la route grouille et ça donne la chair de poule" témoigne Stephanie Garrett, une habitante particulièrement dégoûtée. "Quand on est à l’intérieur de la maison, c’est comme s’il pleuvait", surenchérit Colette Reynolds, qui vit également à Elko.

De tels essaims de sauterelles ne sont pourtant pas exceptionnels dans l’Etat du Nevada. Ils sont simplement plus visibles à mesure que les êtres humains occupent les zones sauvages. Jeff Knight, entomologiste au sein du département de l’agriculture du Nevada se veut pourtant rassurant: "Ils vont probablement finir par s’en aller". Pour s’en débarrasser, il y a selon lui deux options possibles : la tolérance ou l’emploi d’insecticide.