Etats-Unis : des lycéens inventent un filtre "low-cost" contre le plomb dans l’eau

Quand la pandémie a forcé les écoles américaines à se résoudre à l’enseignement à distance, la professeure de sciences Rebecca Bushway a donné à ses lycéens en banlieue de Washington une tâche ambitieuse : concevoir et construire un filtre à eau anti-plomb et à bas coût.

Utilisant des imprimantes 3D, l’équipe d’élèves possède désormais un prototype prêt à fonctionner : un filtre haut d’environ 8 cm qui s’attache aux robinets et qu’ils espèrent à terme amener sur le marché pour un prix à la pièce de seulement un dollar.

"Le principe scientifique est simple", a affirmé Mme Bushway lors d’une visite de l’AFP à son lycée. "Je me suis dit, on a ces imprimantes 3D, et si on faisait quelque chose comme ça ?".