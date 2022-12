Etats-Unis : des influenceurs inculpés pour manipulation de marché, 100 millions de dollars de butin

Dans des tweets, des vidéos ou des podcasts, ces influenceurs ont plusieurs fois conseillé à leurs abonnés d'acquérir des titres et de les conserver, au moins quelques jours, alors qu'ils prévoyaient, eux, de vendre ceux qu'ils possédaient.

Tous comptaient plus de 100.000 abonnés sur Twitter, et l'un d'entre eux, plus de 500.000. Ils se coordonnaient pour promouvoir la même action conjointement, afin de renforcer l'effet sur le cours du titre, selon l'enquête. Les influenceurs choisissaient de petites sociétés, à la capitalisation boursière inférieure à 100 millions de dollars et dont le cours de l'action était souvent en-deçà d'un dollar, appelés des "penny stocks".

Ces capitalisations modestes permettaient, sans un investissement majeur, de faire évoluer sensiblement le cours d'un titre.