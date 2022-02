Etats-Unis : des conducteurs de Mazda bloqués sur la radio publique après un bug

Des automobilistes de la région de Seattle conduisant des voitures de marque Mazda sont contraints d'écouter en permanence la radio publique depuis qu'un mystérieux bug a bloqué leur système multimédia embarqué fin janvier.

Selon le quotidien Seattle Times et d'autres médias locaux, cette anomalie touche plusieurs dizaines de propriétaires de Mazda. Certains ne peuvent plus changer de fréquence radio, bloquée sur 94.9 FM et la station KUOW, mais d'autres sont totalement privés de leur écran de bord, qui se réinitialise en permanence et les empêche donc d'accéder à la caméra de recul, au GPS, etc.

Le bug concerne uniquement des conducteurs de Mazda âgées de plus de quatre ans qui écoutaient la radio KUOW, représentante de la chaîne publique nationale NPR dans l'Etat de Washington, à l'extrême nord-ouest des Etats-Unis.

"Mon système multimédia se réinitialise en permanence depuis la semaine dernière (...). J'ai apporté ma voiture à la concession ce matin et ils ont parlé d'une cinquantaine de clients actuellement dans la même situation, tous bloqués sur KUOW", écrit sur un forum de discussion l'un des automobilistes concernés.

Un problème de fichiers

Cette anomalie aurait été provoquée par la station KUOW elle-même, avec l'envoi aux radios numériques des voitures de données informatiques défaillantes qui ont endommagé le système.

"Entre le 24 et le 31 janvier, une station de radio de la région de Seattle a envoyé des fichiers d'images dépourvus de nom d'extension, ce qui a causé des problèmes sur certains véhicules Mazda de 2014 à 2017 ayant des logiciels anciens", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué transmis au site GeekWire.

Selon un expert interrogé par le Seattle Times, l'ordinateur du système multimédia n'aurait pas dû tenter d'ouvrir un fichier dont il ne reconnaissait pas le format mais il l'a fait malgré tout et a été endommagé dans l'opération.

La pièce de rechange coûte 1.500 dollars et est en rupture de stock, indique le journal.

Mazda, qui n'avait pas répondu mercredi aux demandes de l'AFP concernant ce bug, devrait prendre en charge le coût des réparations au titre de la garantie.