États-Unis : des chiens robots déployés aux frontières

Le Département de la Sécurité intérieure des USA (Departement of Homeland Security-DHS) a affirmé vouloir s’équiper de chiens robots dans le but de surveiller les frontières avec le Mexique. Démasquer des trafiquants, des migrants et autres passages considérés comme illégaux ou suspects, voilà les tâches assignées à ces nouveaux chiens robots révèle le journal The Guardian.

Des machines suréquipées

De plus en plus, la technologie fait partie de nos vies, mais ici on pourrait tendre à un film de science-fiction. Cette technologie appartient à l’entreprise Ghost Robotics qui avait également déployé un robot chien nommé Spur. Ce dernier est équipé d’un fusil d’assaut et est capable d’atteindre une cible d’une distance de 1200 m. Aujourd’hui le chien qui surveillera les frontières pèse 45 kg pour une autonomie de trois heures sur douze kilomètres.​​​​​​​