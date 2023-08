Etats-Unis : de violentes tempêtes s'abattent sur la côte est, au moins deux victimes à déplorer

En Caroline du Sud, un adolescent de 15 ans a été tué par la chute d’un arbre devant la maison de ses grands-parents, selon une chaîne locale de CBS. Lundi en fin de journée, plus de 700.000 personnes avaient été privées d’électricité sur la côte Est, selon le site poweroutage.us. Plus de 1700 vols américains ont été annulés et plus de 8000 retardés en raison de l’imminence des intempéries. Ces tempêtes sont survenues dans une grande partie du sud des États-Unis, notamment le Texas, la Louisiane et la Floride, où des alertes à la canicule, avec des températures pouvant atteindre 42 degrés, étaient prévues jusqu’à mardi. Selon les scientifiques, le changement climatique a amplifié l’intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde.