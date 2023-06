Etats-Unis : de plus en plus d’Américains se mobilisent pour réclamer au Congrès l’interdiction des fusils d’assaut

Alors que les fusillades de masse se multiplient aux Etats-Unis, plus de 200 déjà depuis le début de l’année, de plus en plus d’Américains se mobilisent pour réclamer au Congrès l’interdiction des fusils d’assaut, les armes les plus utilisées dans les fusillades de masse.



Ce sont les mères de famille en particulier qui se mobilisent, révoltées par l’inaction des élus. Parmi elles, Ashbey Beasley, une maman qui a survécu avec son fils de sept ans à la fusillade lors de la parade du 4 juillet l’année dernière, dans la banlieue de Chicago. Elle est arrivée à Washington pour démarrer un sit-in d’une semaine, qui prendra place du 6 au 12 juin, à proximité du Congrès américain.

Mère au foyer, elle a depuis chamboulé sa vie de famille et fait du combat contre les armes à feu son quotidien. Depuis un an, elle vient régulièrement dans la capitale, à ses frais, pour faire du lobby auprès des élus. Ils retrouvent d’autres victimes de fusillades de masses. Parmi elles, le père d’un élève de 10 ans tué l’année dernière dans une école du Texas.

Un reportage de Sonia Dridi.