États-Unis, Corée du Sud, Belgique… Les demi-finalistes surprises avant le Maroc

Portée par un public en délire et pas désavantagée par un arbitrage très critiqué, la Corée du Sud de Guus Hiddink devient le premier demi-finaliste du continent asiatique. Elle bat l’Italie (2-1 b.e.o.) en 8e de finale sur un but en or d’Ahn Jung-hwan, puis l’Espagne aux tirs au but (0-0 a.p., 5 t.a.b. à 3) avant de s’incliner contre l’Allemagne (1-0).

La Turquie, pour sa deuxième participation après 1954, fait pleurer l’autre hôte, le Japon (1-0) en huitièmes, puis le Sénégal (1-0 b.e.o.) en quarts grâce au but d’Ilhan Mansiz, avant de rendre les armes face au Brésil (1-0) de Ronaldo, buteur. Les Turcs remportent le match pour la 3e place (3-2) avec le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, signé Hakan Sukur au bout de 10.8 secondes.