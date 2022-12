Etats-Unis : certains étudiants en histoire ne connaissent pas l’écriture cursive

Cet état donne lieu à des situations aberrantes : lorsque la professeure leur rend un travail corrigé et indique des remarques sur leurs feuilles, les étudiants demandent qu’on leur déchiffre ce qu’elle a noté ou alors ils ne tiennent pas compte de ses annotations puisqu’ils sont incapables de les lire ! Ils ne savent pas non plus lire les cartes postales que leurs grands-parents leur envoient, par exemple. Ça rompt donc un lien important avec le passé, ce qui est assez ironique quand on commence des études en… histoire !

Encore plus étonnant : pour les élèves de l’Université de Pennsylvanie, ne pas savoir utiliser l’écriture cursive n’est pas un problème puisque pour eux, elle est de plus en plus démodée. "C’est une forme de technologie et comme toutes les technologies, elle est vouée à disparaître", raconte un des élèves, selon Hélène Maquet.

Pour eux, ce n’est d’ailleurs plus un moyen de communication, c’est une antiquité. C’est mignon, c’est charmant mais ça ne sert pas à communiquer, relate-t-elle encore. La grande question est de savoir comment ils s’arrangent pour signer des documents, puisque la signature est la représentation légale de l’individu.