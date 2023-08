Etats-Unis : "Bien sûr que Donald Trump a perdu l'élection présidentielle", admet Ron DeSantis

Ron DeSantis, gouverneur de Floride et candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024, a reconnu publiquement pour la première fois que son rival Donald Trump avait perdu l'élection présidentielle de 2020. "Bien sûr qu'il a perdu. Joe Biden est le président", a-t-il ainsi déclaré à la chaîne de télévision américaine NBC News.

Ron DeSantis avait déjà laissé entendre qu'il n'était pas d'accord avec les accusations non fondées de fraude électorale de Donald Trump mais il ne s'était jamais exprimé aussi clairement qu'il ne le fait aujourd'hui. M. DeSantis "doit cesser d'être le plus grand supporter de Joe Biden", a rétorqué un porte-parole de Donald Trump. Le président américain déchu martèle, depuis des années, sans preuve, que l'élection présidentielle de 2020 était truquée. En 2024, le milliardaire républicain essaiera une troisième fois de remporter la Maison Blanche. D'après les sondages, Donald Trump reste le favori. Le milliardaire devance largement M. DeSantis et les autres candidats républicains à la présidence.