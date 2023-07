Etats-Unis, Angleterre, Australie, Allemagne, Pays-Bas : nos 5 nations favorites de la Coupe du monde féminine passées au crible

J-1 avant le début de la 9e édition de la Coupe du monde féminine ! Qui pour succéder aux Américaines, double tenantes du titre et invaincues depuis 12 rencontres lors d’un Mondial ? Une fois n’est pas coutume, la compétition paraît particulièrement ouverte avec plusieurs nations capables d’aller chercher la médaille d’or. USA, Angleterre, Australie, Allemagne, Pays-Bas, on vous a cité les 5 nations qui, à nos yeux, ont les plus grandes chances de soulever le trophée dans un mois.

Une liste, évidemment non exhaustive, des pays phares comme l'Espagne, la France ou le Brésil pouvant, tout aussi bien, s'immiscer dans la course au titre. On vous passe tout cela au crible...