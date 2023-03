États-Unis : 6 morts, dont trois enfants, lors d'une fusillade à Nashville dans une école primaire

Selon le chef de la police locale John Drake, le bain de sang a été commis par Audrey Hale, une personne transgenre de 28 ans, qui a été rapidement tuée par les forces de l'ordre. Ses services ont ensuite précisé au journal local The Tennessean qu'il s'agissait d'un homme transgenre -- né femme mais qui s'identifie comme homme.

L'assaillant s'est introduit en milieu de matinée, muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, dans les locaux d'une petite école chrétienne privée, "The Covenant School", où il a été scolarisé. Après avoir traversé le rez-de-chaussée, il s'est dirigé vers le premier étage en tirant de nombreux coups de feu. Trois élèves, âgés de 8 à 9 ans, et trois adultes, de 60 à 61 ans, ont été tués par ses balles.

Rapidement dépêchés sur place, des agents ont immédiatement tiré sur le suspect, dont la mort a été prononcée à 10H27 (16H27 heure belge), un quart d'heure après le premier appel aux secours, selon le porte-parole de la police Don Aaron. La police a pour sa part mené une perquisition au domicile d'Audrey Hale et a découvert un plan "montrant les accès" de l'école et un "manifeste", a précisé John Drake, ce qui suggère que l'attaque était préméditée.

Désarroi face à ce crime "répugnant"

Tout en félicitant les forces de l'ordre pour leur intervention rapide, le président Joe Biden a exprimé son désarroi face à ce crime "répugnant". La violence par armes à feu "déchire l'âme même de notre nation", a-t-il commenté depuis la Maison Blanche, en appelant à nouveau le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Le démocrate plaide depuis longtemps pour que le Parlement américain interdise, ou a minima restreigne, la possession de ces armes conçues pour faire un maximum de victimes, mais il bute sur le refus de l'opposition.

Environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation aux États-Unis, où elles ont causé plus de 45.000 décès en 2020, par suicide, accident ou homicide, selon les derniers chiffres publiés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).