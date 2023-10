Etats-Unis : 4000 salariés supplémentaires en grève dans l’automobile

Quelque 4000 salariés du constructeur Mack Trucks ont décidé de rallier le mouvement de grève lancé mi-septembre pour de meilleures conditions salariales dans l’industrie automobile américaine, a annoncé dimanche le syndicat United Auto Workers (UAW).

"Les adhérents UAW ont rejeté par un vote un projet d’accord et feront grève à partir de 07h00 (13h00 heure belge) lundi", a indiqué l’organisation sur X (anciennement Twitter). Ces salariés rejoignent les 25.000 salariés des "Big Three", les trois grands constructeurs des Etats-Unis (General Motors, Ford et Stellantis) déjà en grève dans le cadre du mouvement déclenché le 15 septembre par l’UAW.

Ce mouvement de grève ciblée, qui ne concerne qu’une fraction des 146.000 salariés membres du syndicat, a été lancé à l’expiration de conventions collectives et faute d’accord pour de nouvelles. L’UAW réclame notamment des hausses de salaires, des mesures liées au coût de la vie et divers autres avantages. Filiale du suédois Volvo, le constructeur de poids lourds Mack Trucks exploite deux usines dans l’est des Etats-Unis, en Pennsylvanie et dans le Maryland.